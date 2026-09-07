







Волгоградстат опубликовал данные об итогах развития розничной торговли в регионе за первые семь месяцев текущего года. В общей сложности совокупный оборот составил 484, 4 млрд рублей. Это 106,7% к аналогичному периоду 2025 года в сопоставимой оценке.



Пищевых продуктов, в том числе напитков и табачных изделий реализовано в регионе на 214,4 млрд рублей, что составляет 106,4% к январю-июлю 2025 года. Непродовольственных товаров реализовано на 270,0 млрд рублей, или 106,9%.



В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов составил 44,3%, непродовольственных товаров – 55,7%.



Значимый оборот розничной торговли приходится на крупный бизнес. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых в товарообороте составляет 33,0%. А, к примеру, розничные рынки и ярмарки занимают 3,0% в общем обороте розничной торговли.



Примечательно, что доля Волгоградской области в общем обороте розничной торговли ЮФО равняется 11,6%.