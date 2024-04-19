Федеральные новости

Дисквалификация мигрантов грозит ростом цен на услуги такси в регионах

Федеральные новости 19.04.2024 10:48
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19.04.2024 10:48


Эксперты прогнозируют рост цен на услуги таксопарков в ближайшее время в регионах России. Основная причина, сообщает «Парламентская газета», – отказ от услуг мигрантов. 

По данным совета по такси, которые приводит издание, в настоящее время в стране около 70% таксопарков уже отмечают нехватку водителей. На дефицит водителей влияет совокупность факторов: и ужесточившиеся требования отраслевого законодательства, и дорогое страхование ОСАГО, и высокая стоимость обновления и обслуживания автомобилей. Кроме того, повлияла на ситуацию в отрасли и специальная военная операция – многие водители принимают участи в СВО.  

Недостаток водителей, сообщают в Общественном совете по развитию такси и в Национальном автомобильном союзе (НАС), естественным образом сказывается на ценообразовании. 

Если решение по мигрантам примут, сверхтарификации не избежать: это может быть рост на несколько процентов, а может и кратный, – цитирует «Парламентская газета» вице-президента НАС Яна Хайцеэра. – В регионах надеются заместить уходящих мигрантов россиянами, но это не так просто: наши люди менее склонны переезжать из региона в регион. Гастарбайтеры в этом смысле более мобильны, и не привязываются к конкретному месту.

Отметим, что в Волгоградской области власти до настоящего времени не высказывали намерения отказаться от услуг мигрантов в сфере пассажирских перевозок. А это значит, что подорожание услуг таксопарков (по крайней мере, по причине нехватки водителей) в регионе пока маловероятно.  

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