В Волгограде накажут астраханца, сплясавшего ночью лезгинку





В Волгограде сотрудниками ГУ МВД России установлен водитель, который устроил на верхней террасе Центральной набережной пляски, сопровождавшиеся громким исполнением музыки. Как стало известно ИА «Высота 102», нарушителем общественного порядка и покоя жителей домов по улицам Аллея Героев и Чуйкова оказался житель Астраханской области. Исполнителю лезгинки всего 21 год.





Видео с людьми, исполняющими лезгинку под окнами многоквартирных домов в центре Волгограда после полуночи, накануне появилось в телеграм-каналах. Его снял один из жильцов дома, возмущенный поведением танцоров. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении астраханца, из машины которого доносилась громкая музыка, составлены материалы.

– Сотрудники городской Госавтоинспекции разыскали и привлекли к ответственности водителя, нарушившего в ночное время общественный порядок. Им оказался 21-летний житель Астраханской области. В отношении него составлены административные материалы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и за нарушение тишины и покоя граждан, – прокомментировали в ответ за запрос «Высоты 102» в ведомстве.

Видео: телеграм канал «Остров свободы»