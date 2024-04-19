Экономика

В Волгограде накажут астраханца, сплясавшего ночью лезгинку

Экономика 19.04.2024 10:04
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19.04.2024 10:04


В Волгограде сотрудниками ГУ МВД России установлен водитель, который устроил на верхней террасе Центральной набережной пляски, сопровождавшиеся громким исполнением музыки. Как стало известно ИА «Высота 102», нарушителем общественного порядка и покоя жителей домов по улицам Аллея Героев и Чуйкова оказался житель Астраханской области. Исполнителю лезгинки всего 21 год. 



Видео с людьми, исполняющими лезгинку под окнами многоквартирных домов в центре Волгограда после полуночи, накануне появилось в телеграм-каналах. Его снял один из жильцов дома, возмущенный поведением танцоров. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении астраханца, из машины которого доносилась громкая музыка, составлены материалы. 

Сотрудники городской Госавтоинспекции разыскали и привлекли к ответственности водителя, нарушившего в ночное время общественный порядок. Им оказался 21-летний житель Астраханской области. В отношении него составлены административные материалы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и за нарушение тишины и покоя граждан, – прокомментировали в ответ за запрос «Высоты 102» в ведомстве. 

Видео: телеграм канал «Остров свободы» 

 

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