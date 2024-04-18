Спорт

Волгоградские гандболистки блеснули в сборных РФ

Спорт 18.04.2024 20:23
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18.04.2024 20:23


Гандболистки «Динамо-Синары» сыграли за молодежную и основную сборные России в товарищеских матчах. Первая команда страны при непосредственном участии Анны Верещак, Софьи Васильевой и Варвары Семиной дважды обыграла соперниц из Беларуси в Астрахани, сообщает V102.RU.
После успешно проведенного «Финала четырех» Кубка России, в котором бело-голубые стали обладателями бронзовых медалей, в российском клубном гандболе наступил перерыв, связанный с матчами сборных. Главной команде нашей страны предстояло разыграть «Кубок Каспия» в двух товарищеских встречах с дружественной сборной Беларуси.
В первом тайме стартового поединка главный тренер Людмила Бодниева предоставила игровое время 17-летней талантливой спортсменке и восходящей звезде, дебютантке основной сборной Варваре Семиной. И волгоградская гандболистка сполна оправдала доверие тренерского штаба. За первый тайм Семина отличилась четыре раза и внесла вклад в весомое преимущество хозяек, добытое к перерыву - 18:12. Во второй половине на площадке появились  и остальные динамовки — голкипер Анна Верещак и Софья Васильева.
Хозяйки в какой-то момент довели преимущество до 10 голов и в целом не давали усомниться в своем итоговом успехе, держа оппоненток на большой дистанции. Сборная России заслуженно выиграла — 31:25, а Варвара Семина в конечном счете стала лучшим бомбардиром в составе победительниц наряду со своими напарницами по команде Валерией Кирдяшевой и Кристиной Кожокарь. У всех по четыре точных попадания. Кроме того, Варвара была признана лучшим игроком в составе хозяек. Верещак на последнем рубеже отразила два броска, а Васильева провела на площадке почти 17 минут, но голевыми действиями отметиться не успела.

В повторном противостоянии, состоявшемся накануне, подопечным Бодниевой удалось закрепить успех. На этот раз первый тайм оказался куда более равным, и российские гандболистки выиграли его с минимальным преимуществом — 17:16.  Однако после перерыва хозяйки завладели инициативой и преодолели белорусское сопротивление, одержав повторную победу уже с большей разницей в счете — 38:31. Семина и Васильева в этом поединке по одному разу поразили ворота соперниц, а Верещак совершила три спасения. Теперь в хорошем настроении динамовки возвращаются в расположение своего клуба для подготовки к первому матчу четвертьфинала Суперлиги против «Ростов-Дона», который состоится в Волгограде 24 апреля. Начало в 18-30 ч.
Кроме того, тренировочный сбор в подмосковном Новогорске провела и молодежная сборная России под руководством Ольги Акопян. Дважды россиянки встречались с дублем столичного ЦСКА. В первом матче в равной борьбе армейки одержали победу — 26:24. Проявили себя и юные игроки «Синары» - Валентина Минченко, Арина Прокофьева и Мария Гривина. Минченко оформила дубль, а Прокофьева отметилась одним точным попаданием. В повторной встрече сборницы взяли реванш у молодежки ЦСКА — 28:19. Прокофьева в этом матче набрала три очка, а Минченко и Гривина записали на свой счет по одному заброшенному мячу.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Дмитрия Марочкина/Федерация гандбола РФ

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