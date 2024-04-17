В Волжском на улице Мира провалился тротуар из-за гидроудара





В Волжском Волгоградской области произошел порыв на теплосетях. Как сообщили V102.RU в ООО «Волжские тепловые сети», во время проведения гидравлических испытаний зафиксировано повреждение трубопровода и последовавший за этим разлив воды.







Волжан попросили не приближаться к местам размыва грунта и дорожного покрытия.



По свидетельству очевидцев, происшествие случилось на улице Мира около фитнес-центра «Эскимо», где ушел под землю кусок тротуара.

Напомним, 16 апреля в Волжском на 2 дня отключили горячую воду из-за проведения гидравлических испытаний.

Видео: Жесть Волжский / t.me