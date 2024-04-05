Последнего задержанного за избиение волгоградца в автобусе отправили в СИЗО





В Волгограде сегодня Краснооктябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 16-летнему подростку, который был задержан накануне по подозрению в избиении пассажира автобуса №21. Учащийся профессионального училища №17 отправлен в СИЗО до 2 июня 2024 года включительно.

– По версии следствия, 1 апреля шестеро несовершеннолетних и их 19-летний знакомый, находясь в салоне автобуса, разозлившись на озвученное Л. замечание по поводу их поведения, избили последнего руками и ногами, – напоминают в суде со ссылкой на материалы уголовного дела.

Отправленный сегодня в СИЗО 16-летний подросток стал последним задержанным участником избиения – после происшествия молодой человек скрывался от правоохранительных органов, был объявлен в розыск, а накануне его место нахождения было установлено.

В отношении молодых людей следственными органами СК России в Волгограде возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Уже установлено, что эти же молодые люди также совершили нападение на незнакомого им мужчины и украли его паспорт – по данному факту также ведется расследование.