14-летний мотоциклист умер в больнице спустя неделю после ДТП под Волгоградом

В Волгоградской области скончался 14-летний школьник, который неделю назад пострадал в ДТП, передает V102.RU.

Врачи Фроловской ЦРБ, куда поступил подросток с тяжелыми травмами, боролись за его жизнь с 7 апреля. Мальчик находился в реанимации, но, к сожалению, спасти его не удалось.

ДТП произошло в хуторе Шуруповский Фроловского района 7 апреля напротив дома №1 по улице Садовая. По данным ГУ МВД России по региону, днем 16-летний водитель мотоцикла «Regulmoto» совершил наезд на стоящий мотоцикл «Альфа», которым управлял 14-летний мальчик. В результате аварии оба несовершеннолетних мотоциклиста были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области