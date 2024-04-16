Происшествия

14-летний мотоциклист умер в больнице спустя неделю после ДТП под Волгоградом

Происшествия 16.04.2024 09:32
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16.04.2024 09:32


В Волгоградской области скончался 14-летний школьник, который неделю назад пострадал в ДТП, передает V102.RU.

Врачи Фроловской ЦРБ, куда поступил подросток с тяжелыми травмами, боролись за его жизнь с 7 апреля. Мальчик находился в реанимации, но, к сожалению, спасти его не удалось.

ДТП произошло в хуторе Шуруповский Фроловского района 7 апреля напротив дома №1 по улице Садовая. По данным ГУ МВД России по региону, днем 16-летний водитель мотоцикла «Regulmoto» совершил наезд на стоящий мотоцикл «Альфа», которым управлял 14-летний мальчик. В результате аварии оба несовершеннолетних мотоциклиста были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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