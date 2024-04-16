Волгоградцы стали реже болеть агрессивной формой гриппа

При этом количество случаев заболевания COVID-19 в регионе за неделю выросло на 7% - до 260.
Здравоохранение 16.04.2024 08:37
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16.04.2024 08:37
При этом количество случаев заболевания COVID-19 в регионе за неделю выросло на 7% - до 260.
Эпидемиологи зафиксировали изменения в структуре заболеваний острыми респираторными инфекциями. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, среди циркулирующих вирусов грипп типа Б стал преобладать над гриппом типа А. Напомним, грипп типа А является наиболее агрессивной формой этой инфекции, зачастую вызывающей тяжелые осложнения. Гриппом типа В люди болеют в более легкой форме.В целом уровень заболеваемости ОРВИ в регионе продолжает снижаться – количество случаев снизилось на 7%. На долю вирусов негриппозной этиологии приходится 92% случаев заболеваний. Волгоградцев, как и прежде, поражают риновирус, РС-вирус, COVID-19, метапневмовирус.
При этом количество случаев заболевания COVID-19 в регионе за неделю выросло на 7% - до 260.
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