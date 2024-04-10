Разлив Дона и Медведицы в районе двух населенных пунктов в Волгоградской области зафиксировал Росгидромет, передает V102.RU.

Согласно данным ежедневного прогноза опасных и неблагоприятных явлений на реках, озерах и водохранилищах в РФ, в течение ближайших трех суток в Волгоградской области сохранится затопление поймы у станицы Новогригорьевской в Иловлинском районе из-за разлива Дона, а также около хутора Красный в Урюпинском районе, где поднялся уровень воды в реке Медведица.

О превышении отметки опасного явления в данных случаях речи не идет.

По данным комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, паводковая остановка в Волгоградской области остается стабильной. Уровень воды на всех водных объектах региона — существенно ниже критических отметок.

Фото из архива V102.RU