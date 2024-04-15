



Дорожное происшествие, в котором погиб один человек и двое пострадали, произошло в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, трагедия произошла накануне на 626 км трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград».





По предварительной информации, ранним утром 23-летний водитель на автомобиле Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF, после чего легковушку отбросило на автомобиль «Лада Веста» под управлением 50-летнего водителя.





В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте. Водитель Hyundai Solaris и 25-летний пассажир «Лада Веста» госпитализированы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области