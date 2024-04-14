



13 апреля в Центральном районе Волгограда произошло ДТП между Kia Ceed и дорожным разметчиком «Шмель», оборудованным на базе автомобиля «ГАЗ». Несмотря на предупреждающие знаки и низкий автомобильный трафик, водитель иномарки умудрился врезаться в специализированный автомобиль.

- В 22:25 водитель, управляя автомашиной Kia Ceed, двигаясь по пр. Ленина со стороны ул. Крылова в сторону ул. Глазкова, напротив дома по адресу пр. Ленина, 78, совершил наезд на стоящий автомобиль «ГАЗ» и 32-летнего мужчину, который наносил дорожную разметку, — уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, водитель «ГАЗели» получил травмы и был доставлен в одну из волгоградских больниц.