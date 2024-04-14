Под Волгоградом на видео попал момент столкновения товарняка с лихачом на КАМАЗе





В Урюпинском районе Волгоградской области лишь чудом удалось избежать масштабной техногенной катастрофы. Неподалёку от населённого хутора Ольшанка гружённый нефтепродуктами тепловоз «поцеловал» лихача на КАМАЗе. В распоряжении ИА «Высота 102» оказалась видеозапись происшествия, присланная местными жителями.

На кадрах видно, как гружённый грузовик выезжает на железнодорожные пути буквально перед самым носом тепловоза. Не смущают водителя ни предупреждающие сигналы, ни другие автолюбители, которые терпеливо ожидают проезда поезда.

Напомним, ЧП произошло 12 апреля. Как ранее уже сообщала редакция со ссылкой на пресс-службу ПривЖД, в 14:10 между станциями Урюпино и Алексиково водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.