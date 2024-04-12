Происшествия

В Волгоградской области товарняк протаранил грузовик

Происшествия 12.04.2024 20:12
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12.04.2024 20:12


Очередное ДТП на железнодорожном переезде  случилось сегодня, 12 апреля,  в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, 12 апреля в 14:10 ч. между станциями Урюпино и Алексиково  водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся товарняком.
Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. К счастью, никто не пострадал. На движение пассажирских поездов происшествие  не повлияло.


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