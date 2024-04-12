Происшествия

На кладбищах в Волгограде наведут порядок перед Пасхой

Происшествия 12.04.2024 12:08
0
12.04.2024 12:08


Жители Волгограда в преддверии Пасхи и в связи с теплой погодой отправляются на городские кладбища, чтобы привести в порядок захоронения. Одновременно работы ведутся и сотрудниками обслуживающей организации. К 5 мая, рассказали ИА «Высота 102» в «Памяти», масштабная уборка будет завершена. 

После зимы  основная задача  сотрудников организации – очистить от опавших веток и прошлогодней листвы центральные дороги.

Все работы по наведению порядка на кладбищах ведутся в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком, – пояснила заместитель генерального директора ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» Алена Белянская. – Конечно, мусор вывозился регулярно и в осенне-зимний период. Но выпавший снег, обледенения и потом и слякоть в начале весны не позволяли выполнять эти работы в полном объеме. А сейчас по причине массового посещениями волгоградцами могил родственников количество мусора на кладбищах вырастает многократно. И мы его вывозим. 

Одновременно на кладбищах ведется ремонт водоводов. Там, где их нет, по информации «Памяти», наполняют водой специальные емкости. На всех городских кладбищах волгоградцам готовы бесплатно  предоставить инвентарь для уборки захоронений. 

Чтобы к «Пасхе» на кладбищах был наведен порядок, сотрудники «Памяти» просят волгоградцев не бросать мусор где попало. Желательно – выносить его на центральные проезды. 

Пожалуйста, выносите мусор на центральные дороги в места накопления мусора и мусорные контейнеры. Иначе на участках возникают стихийные свалки, захламляются соседние могилы, что вызывает нарекания граждан, – обращается к горожанам Алена Белянская.  

Эту же просьбу Белянская адресует  частным организациям, которые занимаются установкой памятников. По ее словам, согласно действующему законодательству, предприниматели должны обеспечить вывоз скопившихся отходов, а не возлагать это на граждан, которые заплатили деньги за все работы по установке и изготовлению памятника. Обязанность вывозить отходы в таких случаях лежит на предпринимателях. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что все работники нашего предприятия понимают, какую социальную значимость несет наша работа, – отметила представитель ритуального предприятия. – Могу заверить волгоградцев, что все необходимые мероприятия по наведению порядка на кладбищах города после зимы будут выполнены в срок и на должном уровне.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
12.04.2024 15:35
Происшествия 12.04.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 14:10
Происшествия 12.04.2024 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 12:34
Происшествия 12.04.2024 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 11:36
Происшествия 12.04.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 11:29
Происшествия 12.04.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 09:55
Происшествия 12.04.2024 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 08:47
Происшествия 12.04.2024 08:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.04.2024 19:23
Происшествия 11.04.2024 19:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.04.2024 18:27
Происшествия 11.04.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.04.2024 15:41
Происшествия 11.04.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.04.2024 15:11
Происшествия 11.04.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.04.2024 15:03
Происшествия 11.04.2024 15:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.04.2024 12:30
Происшествия 11.04.2024 12:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.04.2024 12:18
Происшествия 11.04.2024 12:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.04.2024 11:46
Происшествия 11.04.2024 11:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:50
«Там все время горит камыш»: на юге Волгограда тушат поликлиникуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
На севере Волгограда ликвидируют крупный ландшафтный пожар – фотоСмотреть фотографии
15:00
Пенсионера осудили за нападение с ножницами в приюте для бездомных под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:52
В селе Волгоградской области запустили построенный на деньги фермера газопроводСмотреть фотографии
14:15
Производственно-логистический комплекс в Волгограде стал центром притяжения для экспертовСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде на ул. Латошинской насмерть сбили женщинуСмотреть фотографии
14:03
На пр. Ленина в Волгограде водитель Skoda подбил автобус и PeugeotСмотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом разыскивают хуторянина в куртке с красными полоскамиСмотреть фотографии
13:01
Детский омбудсмен Львова-Белова прибыла в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде зачинщик драки в автобусе №21 останется в СИЗО до 2 июняСмотреть фотографии
12:34
Очень пьяного, но честного угонщика задержали полицейские в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:31
Стало известно о состоянии избитого в автобусе подростками волгоградцаСмотреть фотографии
12:08
На кладбищах в Волгограде наведут порядок перед ПасхойСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде новая банда подростков избила двоих мужчин в автобусеСмотреть фотографии
11:29
Пострадавшая в ДТП с Renault Duster школьница остается в реанимацииСмотреть фотографии
11:04
Волгоградца на электросамокате сбила Skoda RapidСмотреть фотографии
10:47
В ЦПКиО студенты под гимн в исполнении Shaman празднуют День космонавтикиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Чиновники и члены Экосовета провели 4-часовое совещание на борту Ан-2Смотреть фотографии
10:17
Бочаров осмотрел дорожные пылесосы и пригрозил УК-«грязнулям» в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области КАМАЗ на встречке раздавил «десятку»: двое погиблиСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде похоронили погибшего в 2023 году на СВО Степана ЧернявскогоСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде предприниматель «оживлял» просроченную сметануСмотреть фотографии
09:20
Региональная электросетевая компания «Волгоградоблэлектро» модернизирует сетиСмотреть фотографии
09:11
Волжская ГЭС 12 апреля заработала в режиме весеннего попускаСмотреть фотографии
08:47
Труп мужчины нашли рядом с самодельным ружьем в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:06
Первую грозу прогнозируют в Волгоградской области 13 апреляСмотреть фотографии
07:46
Карьер глубиной с трехэтажку обнаружили вместо пашни в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:36
В Волгограде оборудуют 6 новых остановок на линии СТ по 12 млн за каждуюСмотреть фотографии
21:32
В Волгоградской области во дворе дома раскопали бомбуСмотреть фотографии
21:03
В Волгоградской области дорожники и ГИБДД готовятся к аварийному сезону отпусковСмотреть фотографии
 