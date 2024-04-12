На кладбищах в Волгограде наведут порядок перед Пасхой





Жители Волгограда в преддверии Пасхи и в связи с теплой погодой отправляются на городские кладбища, чтобы привести в порядок захоронения. Одновременно работы ведутся и сотрудниками обслуживающей организации. К 5 мая, рассказали ИА «Высота 102» в «Памяти», масштабная уборка будет завершена.

После зимы основная задача сотрудников организации – очистить от опавших веток и прошлогодней листвы центральные дороги.

– Все работы по наведению порядка на кладбищах ведутся в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком, – пояснила заместитель генерального директора ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» Алена Белянская. – Конечно, мусор вывозился регулярно и в осенне-зимний период. Но выпавший снег, обледенения и потом и слякоть в начале весны не позволяли выполнять эти работы в полном объеме. А сейчас по причине массового посещениями волгоградцами могил родственников количество мусора на кладбищах вырастает многократно. И мы его вывозим.

Одновременно на кладбищах ведется ремонт водоводов. Там, где их нет, по информации «Памяти», наполняют водой специальные емкости. На всех городских кладбищах волгоградцам готовы бесплатно предоставить инвентарь для уборки захоронений.

Чтобы к «Пасхе» на кладбищах был наведен порядок, сотрудники «Памяти» просят волгоградцев не бросать мусор где попало. Желательно – выносить его на центральные проезды.

– Пожалуйста, выносите мусор на центральные дороги в места накопления мусора и мусорные контейнеры. Иначе на участках возникают стихийные свалки, захламляются соседние могилы, что вызывает нарекания граждан, – обращается к горожанам Алена Белянская.

Эту же просьбу Белянская адресует частным организациям, которые занимаются установкой памятников. По ее словам, согласно действующему законодательству, предприниматели должны обеспечить вывоз скопившихся отходов, а не возлагать это на граждан, которые заплатили деньги за все работы по установке и изготовлению памятника. Обязанность вывозить отходы в таких случаях лежит на предпринимателях.

– В заключение хотелось бы подчеркнуть, что все работники нашего предприятия понимают, какую социальную значимость несет наша работа, – отметила представитель ритуального предприятия. – Могу заверить волгоградцев, что все необходимые мероприятия по наведению порядка на кладбищах города после зимы будут выполнены в срок и на должном уровне.