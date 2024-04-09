«Еще и драка была»: в Волжском разразился скандал из-за высаженных из автобуса детей

- Как мы поняли, они были голодные, взяли с собой мороженое, чтобы перекусить, - вспоминают свидетели. – Но кондуктору это не понравилось. Она потребовала, чтобы дети вышли из автобуса.
За ребят заступилась одна из пассажирок. В итоге конфликт с кондуктором и защитницей детей перерос в драку, утверждают волжане. При этом завалившиеся в автобус пьяные мужчины сотрудницу автоколонны почему-то не напрягли.
Мальчишкам же, которых высадили на остановке «ЦУМ», пришлось ждать следующего автобуса почти час. Им повезло – он был последним по расписанию.
Родители высаженных детей, у которых накануне вечером не было возможности забрать мальчиков с остановки, сразу сообщили об инциденте в МУП «Волжская автоколонна №1732».
На предприятии оперативно откликнулись и прокомментировали произошедшее.
Видеофайлы, изъятые с камеры видеорегистратора, установленного в салоне автобуса, просмотрены. По результатам просмотров неправомерность поведения кондуктора очевидна, - говорится в заявлении предприятия.