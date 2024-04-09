Происшествия

«Еще и драка была»: в Волжском разразился скандал из-за высаженных из автобуса детей

Происшествия 09.04.2024 13:04
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09.04.2024 13:04




Жители Волжского Волгоградской области обсуждают скандал, который произошел накануне, 8 апреля, в 20-10 ч. в салоне автобуса 2у. Как рассказали V102.RU очевидцы, в автобусе ехали трое мальчиков с тренировки.
- Как мы поняли, они были голодные, взяли с собой мороженое, чтобы перекусить, - вспоминают свидетели. – Но кондуктору это не понравилось. Она потребовала, чтобы дети вышли из автобуса.
За ребят заступилась одна из пассажирок. В итоге конфликт с кондуктором и защитницей детей перерос в драку, утверждают волжане. При этом завалившиеся в автобус пьяные мужчины сотрудницу автоколонны  почему-то не напрягли. 
Мальчишкам же, которых высадили на остановке «ЦУМ», пришлось ждать следующего автобуса почти час. Им повезло – он был последним по расписанию.
Родители высаженных детей, у которых накануне вечером не было возможности забрать мальчиков с остановки, сразу сообщили об инциденте в МУП «Волжская автоколонна №1732».
На предприятии оперативно откликнулись и прокомментировали произошедшее.
- Администрацией  автоколонны № 1732 пока не взято объяснение с кондуктора, в связи с отсутствием ее на работе, поэтому причину такого поведения кондуктора на этот час установить невозможно.
Видеофайлы, изъятые с камеры видеорегистратора, установленного в салоне автобуса, просмотрены. По результатам просмотров неправомерность поведения кондуктора очевидна, - говорится в заявлении предприятия.
- Тем не менее, администрация предприятия приносит извинения за неудобства, доставленные пассажирам во время поездки и готово каким-то образом компенсировать эти неудобства. В первую очередь, это касается пассажирки, которая, непосредственно вступилась за ребёнка, который был выпровожден из автобуса для выкидывания мороженого, - следует из комментария. 
Видео Жесть Волжского 

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