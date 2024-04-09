«Еще и драка была»: в Волжском разразился скандал из-за высаженных из автобуса детей

Жители Волжского Волгоградской области обсуждают скандал, который произошел накануне, 8 апреля, в 20-10 ч. в салоне автобуса 2у. Как рассказали V102.RU очевидцы, в автобусе ехали трое мальчиков с тренировки.- вспоминают свидетели. –За ребят заступилась одна из пассажирок. В итоге конфликт с кондуктором и защитницей детей перерос в драку, утверждают волжане. При этом завалившиеся в автобус пьяные мужчины сотрудницу автоколонны почему-то не напрягли.Мальчишкам же, которых высадили на остановке «ЦУМ», пришлось ждать следующего автобуса почти час. Им повезло – он был последним по расписанию.Родители высаженных детей, у которых накануне вечером не было возможности забрать мальчиков с остановки, сразу сообщили об инциденте в МУП «Волжская автоколонна №1732».На предприятии оперативно откликнулись и прокомментировали произошедшее.