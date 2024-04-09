Волгоградцы стали меньше чихать и кашлять

Среди циркулирующих в структуре заболеваний инфекций преобладают риновирус, РС-вирус, COVID-19, метапневмовирус. Эти все вирусы – негриппозной этиологии, они занимают 93% от болезней с признаками ОРВИ. В то же время в регионе продолжает снижаться количество болеющих гриппом типа А.
Здравоохранение 09.04.2024 08:50
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09.04.2024 08:50
В Волгоградской области за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 9,5% по сравнению с предыдущим периодом. Такие данные сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.
Среди циркулирующих в структуре заболеваний инфекций преобладают риновирус, РС-вирус, COVID-19, метапневмовирус. Эти все вирусы – негриппозной этиологии, они занимают 93% от болезней с признаками ОРВИ. В то же время в регионе продолжает снижаться количество болеющих гриппом типа А.
Среди циркулирующих в структуре заболеваний инфекций преобладают риновирус, РС-вирус, COVID-19, метапневмовирус. Эти все вирусы – негриппозной этиологии, они занимают 93% от болезней с признаками ОРВИ. В то же время в регионе продолжает снижаться количество болеющих гриппом типа А.
Также в Волгоградской области идет на убыль заболеваемость COVID-19. За неделю зарегистрирован 241 случай коронавирусной инфекции, что на 14% ниже, чем на предыдущей неделе.
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