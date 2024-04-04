В Волгограде полиция «дала прикурить» родителям 11-летней блогера

В Волгограде 11-летнюю школьницу могут поставить на учет после опубликованного ею в Сети видео. На кадрах, опрометчиво обнародованных девочкой, она дает прикурить электронное устройству младшему брату. После поднятой шумихи в социальных сетях и в СМИ полицейским пришлось искать героиню ролика, а родителям девочки теперь придется заплатить штраф.

– Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Волгограду проведена проверка по выявленной в сети Интернет видеозаписи, на которой несовершеннолетние используют электронное устройство для курения. Установлено, что на видео изображены 11-летняя девочка и 3-летний мальчик. Девочка пояснила, что нашла устройство на улице. Находясь в гостях у своего дяди, пока взрослые ушли в магазин, она использовала его сама и дала затянуться сыну сожительницы дяди. Свои действия она записывала на видео, которое выложила в сеть Интернет, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Нести наказание придется родителям школьницы. По информации полицейских, мать девочки уже привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ – ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей.

– В настоящее время полицейские собирают материалы для постановки несовершеннолетней на профилактический учет, – утоняют в ГУ МВД.