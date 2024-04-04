Неисправимого дрифтера на Mercedes в Волгограде арестовали на 5 суток





В Волгограде суд на 5 суток арестовал 24-летнего дрифтера из Красноармейского района, который неоднократно нарушал ПДД на своей иномарке. Речь идет, сообщает ИА «Высота 102», о Роберте Балаяне, ранее уже привлекавшемся к административной ответственности за беспорядочную езду в центре города.

Напомним, что Балаян сам нажил себе проблем после того, как опубликовал в социальной сети видео, снятое на Современнике – 11 марта мужчина устроил дрифт на своем Mercedes. Спустя несколько дней он был задержан, а автомобиль был изъят и помещен на штрафстоянку.

Тем не менее, накануне в социальных сетях очевидцы разместили новые видеокадры с участием 24-летнего Балаяна. Житель Красноармейского района устроил скоростные заезды по центральным улицам города. В итоге 3 апреля он был вновь задержан за нарушения ПДД.

– Сотрудниками полиции вынесены постановления об административных правонарушениях за тонировку, отсутствие страховки, разворот в неположенном месте в нарушение дорожной разметки и другие. Кроме того, установлено, что нарушитель имеет более 10 неоплаченных в срок административных штрафов. Госавтоинспекторы составили по данному факту протокол по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ. Суд, рассмотрев материалы, назначил волгоградцу наказание в виде ареста на срок 5 суток, – сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Кроме того, в Центральный и Кировский районные суды направлены два материала по ст. 12.2 ч. 2 КоАП РФ за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, предусматривающих наказание в виде лишения водительских прав.