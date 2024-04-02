Пропавшую под Волгоградом 19-летнюю девушку сняли уличные камеры

Происшествия 02.04.2024 20:51
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02.04.2024 20:51
Жительницу Волжского Волгоградской области разыскивают с 30 марта. Как сообщили V102.RU в поисковом отряде Лиза Алерт, волонтеры привлечены к поискам 19-летней Ксении Середюк.
Приметы пропавшей: рост 172 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, глаза карие. Была одета в серую кофту и черные штаны. Девушку уже после пропажи зафиксировала одна из уличных видеокамер.
Всем, кому что-то известно о местонахождении волжанки, просьба звонить по телефону горячей линии 8-800-700-54 или 112. Помощь добровольцев также приветствуется.
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