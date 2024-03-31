Спорт

Главный тренер «Ротора» раскрыл хитрый замысел после победы над «Металлургом»

Спорт 31.03.2024 07:54
0
31.03.2024 07:54


Главный тренер «Ротора» Сергей Попков на пресс-конференции после матча волгоградского клуба с липецким «Металлургом» подвел итоги игры, в которой сине-голубые разгромили соперника со счетом 3:0 и поднялись в лидирующую группу команд в турнирной таблице Второй лиги, сообщает V102.RU.
- То, что победили, самое главное. Это очень важно было после отсутствия выигрышей в домашних матчах. На второй план ушла стилистика игры. Отказались мы совсем от верхнего прессинга, который много сил забирал.и надеялись с помощью него в предыдущих поединках сделать результат. Здесь, может быть, это не очень зрелищно выглядело. Откатывались в середину. Самое главное, надо было уплотнить, поднять соперника и использовать зоны. Возможно, в первом тайме не очень получилось. После перерыва ключевая тема была в освежении флангов. Как раз планировали, чтоб Гаджимурадов и Арсентьев заиграли. Плюс при помощи подключений крайних защитников надеялись на обострение фланговой игры. Ну а Сафронов со своим чутьем и смещением в центральную зону приносит результат.
Очень рад, что ребята голевые моменты, которых было немного, использовали. Это очень важно, что хладнокровие и мастерство проявили в завершающей стадии. Всех поздравляю. Ну и всю команду поздравил. С победой! - резюмировал специалист.
Также наставник «Ротора» прокомментировал состояние газона, который в первых двух домашних матчах нынешней весной вызывал нарекания.
- Поле не идеальное, но оно наше, родное. Может быть, с самого начала оно было не то, которое мы бы хотели. Однако оно такое, какое есть. Мы должны к нему приспособиться к нему и играть. Другого пока нет и не будет. Нормальное поле, для двух команд оно одинаковое, — прокомментировал рулевой сине-голубых.
Кроме того, Сергей Попков поведал о внесенных корректировках в перерыве, позволивших изменить ход матча.
- Конечно, нам хотелось больше остроты. Ее было мало в первом тайме. Разумеется, нужно было обострить ситуацию, как уже сказал, за счет фланговых игроков, — был лаконичен наставник «Ротора».
Главный тренер волгоградского клуба поведал о замысле со сменой позиции полузащитника Рамазана Гаджимурадова во вчерашней встрече.
- Это наша общая задумка. Гаджимурадов игрок яркий. Вопрос в том, чтобы поискать у соперника где потоньше и чтобы прорвалось. Если он действует на левом фланге, то Рамазан может сделать острую передачу с левой ноги. Если играет справа, то может залезть в середину и там взаимодействовать, что и получилось, когда он отдал голевую передачу на Сафронова. Ну и плюс у них связка с Пелихом очень неплохая. Это запланировано, что они меняются флангами с Арсентьевым справа и слева в зависимости от хода игры. Когда мы действуем вторым номером, Гаджимурадов совсем уходит налево и там находится на просторах для прострелов в быстрых атаках. Ищем все варианты, обговариваем их заранее, — поделился специалист.  
 Фото: СК «Ротор» VK.com


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.03.2024 17:42
Спорт 30.03.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2024 09:11
Спорт 30.03.2024 09:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2024 08:16
Спорт 29.03.2024 08:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2024 22:05
Спорт 27.03.2024 22:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2024 20:09
Спорт 26.03.2024 20:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.03.2024 20:19
Спорт 23.03.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2024 20:04
Спорт 22.03.2024 20:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2024 21:33
Спорт 20.03.2024 21:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2024 20:25
Спорт 19.03.2024 20:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.03.2024 21:55
Спорт 18.03.2024 21:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.03.2024 20:07
Спорт 18.03.2024 20:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.03.2024 09:46
Спорт 18.03.2024 09:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.03.2024 08:24
Спорт 16.03.2024 08:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.03.2024 21:42
Спорт 14.03.2024 21:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.03.2024 17:48
Спорт 14.03.2024 17:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:17
Призывные комиссии получили сигнал от ПутинаСмотреть фотографии
09:44
Минздрав РФ оценил работу реаниматологов больницы №25Смотреть фотографии
08:54
Алексей Теплый предрек погоду на апрель и май в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:05
«От сургуча на руках остались шрамы»: волгоградка рассказала, почему уже 37 лет собирает посылки на почтеСмотреть фотографии
07:54
Главный тренер «Ротора» раскрыл хитрый замысел после победы над «Металлургом»Смотреть фотографии
07:22
В Волгограде опубликовано расписание работы дачных автобусов на апрель 2024 годаСмотреть фотографии
21:35
Жительнице Волжского продали сказочного кота под видом мейн-кунаСмотреть фотографии
20:57
В Волгоградской области начали просыпаться змеиСмотреть фотографии
20:05
В Волгоградской области 2-летний ребенок наглотался жидкости для розжига в магазинеСмотреть фотографии
19:37
В Волгоградской области централизованно обновят инженерные сети 542 МКДСмотреть фотографии
19:30
В Волгограде на ул. 51-й Гвардейской Дивизии сгорел легковой автомобильСмотреть фотографии
18:36
Лед тронулся: в Волгограде Госжилнадзор предписал капитально отремонтировать дважды горевшее общежитиеСмотреть фотографии
18:18
Под Волгоградом обнаружен труп 61-летнего дайвераСмотреть фотографии
17:42
«Все могут мужики»: «Ротор» одержал феерическую победу над «Металлургом» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:29
Плавучий кран затонул у причала судостроительного завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:50
«Хуже всего, когда человек впадает в ступор»: волгоградский психолог МЧС откровенно рассказала о своей работеСмотреть фотографии
16:39
В Волжском выставили на торги 30 пассажирских маршрутовСмотреть фотографии
16:06
Бывший главред и учредитель «Высоты 102» Сергей Трофимов отмечает День рожденияСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде стоимость восстановления дендрария ВНИАЛМИ оценили в 617 млн рублейСмотреть фотографии
15:23
Премьера «НЕмаленьких трагедий» состоится в «Царицынской опере»Смотреть фотографии
13:39
Пострадавшая в ДТП с фурой водитель умерла в реанимации ЦРБ под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:08
В ЦПКиО Волгограда высадили ценные породы деревьев - крупномеровСмотреть фотографии
12:08
Танцующие иностранцы, первые цветы и «засохшие» белки: Волгоград встречает веснуСмотреть фотографии
11:20
Миграционная дыра: волгоградец прописал на своей даче 79 иностранцевСмотреть фотографии
10:38
На юге Волгограда 31 марта перекроют улицы из-за бегуновСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области на рассвете фура снесла легковушкуСмотреть фотографии
09:40
Волжский ограждают от степной опасности искусственным барьеромСмотреть фотографии
09:11
«Ротор» 30 марта примет на Волгоград Арене «Металлург»Смотреть фотографии
09:01
«Она очень любила жизнь»: в Волгограде прощаются с погибшей в «Крокусе» Юлией ЧечинойСмотреть фотографии
08:01
Куна и Вана за игнорирование биометрии выдворяют из Волгограда в КитайСмотреть фотографии
 