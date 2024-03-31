Главный тренер «Ротора» раскрыл хитрый замысел после победы над «Металлургом»

Очень рад, что ребята голевые моменты, которых было немного, использовали. Это очень важно, что хладнокровие и мастерство проявили в завершающей стадии. Всех поздравляю. Ну и всю команду поздравил. С победой! - резюмировал специалист.
Также наставник «Ротора» прокомментировал состояние газона, который в первых двух домашних матчах нынешней весной вызывал нарекания.
- Поле не идеальное, но оно наше, родное. Может быть, с самого начала оно было не то, которое мы бы хотели. Однако оно такое, какое есть. Мы должны к нему приспособиться к нему и играть. Другого пока нет и не будет. Нормальное поле, для двух команд оно одинаковое, — прокомментировал рулевой сине-голубых.
Кроме того, Сергей Попков поведал о внесенных корректировках в перерыве, позволивших изменить ход матча.
- Конечно, нам хотелось больше остроты. Ее было мало в первом тайме. Разумеется, нужно было обострить ситуацию, как уже сказал, за счет фланговых игроков, — был лаконичен наставник «Ротора».
Главный тренер волгоградского клуба поведал о замысле со сменой позиции полузащитника Рамазана Гаджимурадова во вчерашней встрече.
- Это наша общая задумка. Гаджимурадов игрок яркий. Вопрос в том, чтобы поискать у соперника где потоньше и чтобы прорвалось. Если он действует на левом фланге, то Рамазан может сделать острую передачу с левой ноги. Если играет справа, то может залезть в середину и там взаимодействовать, что и получилось, когда он отдал голевую передачу на Сафронова. Ну и плюс у них связка с Пелихом очень неплохая. Это запланировано, что они меняются флангами с Арсентьевым справа и слева в зависимости от хода игры. Когда мы действуем вторым номером, Гаджимурадов совсем уходит налево и там находится на просторах для прострелов в быстрых атаках. Ищем все варианты, обговариваем их заранее, — поделился специалист.
Фото: СК «Ротор» VK.com