Происшествия

В Волгоградской области 2-летний ребенок наглотался жидкости для розжига в магазине

Происшествия 30.03.2024 20:05
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30.03.2024 20:05


В Волгоградской области из-за невнимательности матери двухлетний малыш отравился легковоспламеняющейся смесью. Происшествие случилось накануне в одном из магазинов Палласовки.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, малолетний оказался на какое-то время без присмотра матери, с которой пришел в магазин, взял с прилавка жидкость для розжига и сделал глоток. 

После случившегося ребёнок был оперативно доставлен в центральную районную больницу. Состояние малыша удовлетворительное. Сейчас врачами решается вопрос о его госпитализации в токсикологическое отделение ГКБ № 25 города Волгограда.

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