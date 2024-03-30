



В Волгоградской области из-за невнимательности матери двухлетний малыш отравился легковоспламеняющейся смесью. Происшествие случилось накануне в одном из магазинов Палласовки.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, малолетний оказался на какое-то время без присмотра матери, с которой пришел в магазин, взял с прилавка жидкость для розжига и сделал глоток.

После случившегося ребёнок был оперативно доставлен в центральную районную больницу. Состояние малыша удовлетворительное. Сейчас врачами решается вопрос о его госпитализации в токсикологическое отделение ГКБ № 25 города Волгограда.