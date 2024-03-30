Спорт

«Ротор» 30 марта примет на Волгоград Арене «Металлург»

Спорт 30.03.2024 09:11
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30.03.2024 09:11


Волгоградский «Ротор» сегодня, 30 марта, на домашней арене в рамках пятого тура первенства Второй лиги группы «Золото» примет липецкий «Металлург». Начало встречи в 15-00 ч., сообщает V102.RU.
Напомним, неделю назад матчи в чемпионате не состоялись по причине трагедии в «Крокус Сити Холле». Сине-голубые должны были на выезде противостоять «Челябинску», но решение об отмене поединка застало коллектив  в уральском городе. Поэтому вместо игры волгоградский клуб прямо на месте организовал открытую тренировку, на которой присутствовали болельщики «Ротора».  К слову, перенесенный матч с «Челябинском» состоится 22 мая.
На данный момент в трех проведенных турах «Ротор» одержал одну победу, заработал четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице. 18 марта сине-голубые на Волгоград Арене впервые нынешней весной сыграли вничью. Подшефным Сергея Попкова не удалось обыграть «Муром» — 1:1. Более того, тогдашние хозяева и вовсе ушли от поражения благодаря голу  вышедшего на замену полузащитника Алексея Усанова.
«Металлург» имеет в активе два балла и идет на восьмой позиции. Подопечные Сергея Машнина дважды на своем поле разошлись миром с соперниками — 0:0 c тем же «Муромом» и 1:1 с «Родиной-2». Между этими поединками, во втором туре, липецкая команда в гостях уступила «Челябинску — 0:1. Отметим, что в предстоящем матче не смогут помочь «Металлургу» полузащитники Артур Арустамян и Даниил Тюменцев, дисквалифицированные после удаления в противостоянии с «Родиной»-2».
Зато в Волгоград вернется известный в прошлом голкипер «Ротора» Андрей Чичкин,  становившийся с сине-голубыми бронзовым призером российского чемпионата 1996 года и вице-чемпионом в сезоне  1997. Сейчас Чичкин работает тренером вратарей в «Металлурге». Его подопечный, Александр Кобзев, на данный  момент является основным голкипером липецкого коллектива. В 2017 году Кобзев играл за «Ротор» в ФНЛ. Кроме того, полузащитник предстоящих соперников волгоградцев Роман Войдель также ранее выступал за волгоградцев в Первой лиге в сезоне 2013-2014.
В то же самое время сразу два тренера «Ротора» в своей карьере имели отношение к липецкому коллективу. Олег Сергеев в 1998 году в качестве футболиста сыграл за команду 19 матчей и забил 6 голов. Владимир Файзулин и вовсе возглавлял клуб в 2005 году. Один из нынешних лидеров сине-голубых Юрий Завезён в сезоне 21-22 представлял «Металлург», а нападающий Дмитрий Лаврищев является уроженцем Ельца Липецкой области.  Много интересных пересечений в составах обеих команд обещают интригующее противостояние сегодня на поле Волгоград Арены.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» VK.com

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