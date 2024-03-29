Происшествия

В райцентре под Волгоградом обсуждают озаривший ночное небо сполох

Происшествия 29.03.2024 14:07
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29.03.2024 14:07




В рабочем поселке Елань Волгоградской области обсуждают ночное происшествие, которое попало на уличные камеры видеонаблюдения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на видеокадры,  небо над райцентром c 28 на 29 марта в начале шестого утра  озарила яркая вспышка. При этом, по свидетельству жителей, громкий взрыв был слышен и в селах Еланского района. 
В единой дежурной диспетчерской службе Еланского района корреспонденту V102.RU не смогли пояснить причины этого явления.
- Да мы сами слышали, но не видели, сегодня с утра и нам звонят, и мы звоним, - сообщил дежурный. – Вы же знаете, был ракетный обстрел Украины, спрашивайте военных, что это было.
Между тем, по линии ГУ МЧС по Волгоградской области никаких происшествий в Еланском районе сегодня ночью зафиксировано не было. Об этом заверили в ведомстве.
Ранее, напомним, сообщалось, что на территории Еланского района дважды находили обломки летательных аппаратов. Первое происшествие случилось в конце 2022 года, когда обломки НЛО упали на строения в селе Дубовое,  а второе - в начале этого года. Тогда в степи рядом с селом Большой Морец нашли предмет, похожий на БПЛА. 
Видео Еланский водитель ДТП и ЧП

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