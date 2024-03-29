В райцентре под Волгоградом обсуждают озаривший ночное небо сполох

В единой дежурной диспетчерской службе Еланского района корреспонденту V102.RU не смогли пояснить причины этого явления.
- Да мы сами слышали, но не видели, сегодня с утра и нам звонят, и мы звоним, - сообщил дежурный. – Вы же знаете, был ракетный обстрел Украины, спрашивайте военных, что это было.
Между тем, по линии ГУ МЧС по Волгоградской области никаких происшествий в Еланском районе сегодня ночью зафиксировано не было. Об этом заверили в ведомстве.
Ранее, напомним, сообщалось, что на территории Еланского района дважды находили обломки летательных аппаратов. Первое происшествие случилось в конце 2022 года, когда обломки НЛО упали на строения в селе Дубовое, а второе - в начале этого года. Тогда в степи рядом с селом Большой Морец нашли предмет, похожий на БПЛА.