Федеральные новости

В Саратовской области из-за паводка эвакуируют людей, скот, закрывают дороги

Федеральные новости 28.03.2024 10:23
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28.03.2024 10:23


В Балаковском районе Саратовской области спасатели организовали эвакуацию жителей и домашнего скота в связи с неблагоприятной  паводковой ситуацией. Об этом 28 марта сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на региональную службу спасения.  

Так, в частности, сообщается о том, что под воду в районе Саратовской области частично ушли восемь жилых домов в селе Комсомольское. 

В одном из домов мужчина и женщина просили о помощи. Спасатели эвакуировали их. В городе Балаково из подтопленного дома вывезли другую пару, – передают журналисты. – Кроме того, с затопленных территорий вывели 230 сельскохозяйственных животных.  

В целом на сегодня, сообщает издание, в Саратовской области затоплены 13 домов и 19 придомовых участков в Дергачевском, Озинском, Балаковском районах, а также в рабочем поселке Мокроус. Также в соседнем с Волгоградской областью регионе затоплено 10 низководных мостов и четыре участка дорог – движение по ним закрыто, а МЧС организовало четыре лодочные переправы в селах Атаевка и Невежкино (Лысогорский район), Штейнгардт и Песчанка (Самойловский район).

В Волгоградской области по последним данным облкомбезопасности, паводковая обстановка в регионе остается стабильной – уровень воды остается в пределах нормы. Сообщений о подтоплениях или ЧС от жителей муниципальных районов не поступало. Вскрытие рек проходит по прогнозу, уровень воды в руслах остается в рамках допустимых значений и ежедневно контролируется на стационарных гидрологических постах. 

Максимальные уровни воды на реках Донского бассейна по северу и северозападу области ожидаются ниже средних многолетних и несколько ниже прошлогодних значений. Мониторинг обстановки проходит в штатном режиме, – уточняют в комитете. 

Фото: Служба спасения Саратовской области

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