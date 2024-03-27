За попытку убийства под Волгоградом задержана 52-летняя женщина





В городе Волжском Волгоградской области 52-летняя женщина ударила ножом в грудь своего мужа. Как сообщает V102.RU, 40-летний мужчина выжил благодаря усилиям медиков.

Известно, что двумя днями ранее, 25 марта, в одной из квартир дома №76 по проспекту Ленина в Волжском между супругами произошла ссора на почве ревности. Пара бурно выясняла отношения, а когда слова закончились, женщина схватила кухонный нож и нанесла им один удар в грудь своему супругу. Потерпевший был госпитализирован медиками в тяжелом состоянии, но сейчас его жизни ничего не угрожает.

Женщина задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ – покушение на убийство.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области