Происшествия

Багажник отлетел в иномарку. Массовая авария парализовала трассу под Волгоградом

Происшествия 27.03.2024 13:38
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27.03.2024 13:38


Стали известны подробности массового ДТП, произошедшего сегодня, 27 марта, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, в результате которого по направлению в Волгоград образовалась 6-километровая пробка. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в аварии пострадали 4 легковых автомобиля. 

По предварительной информации, 49-летний водитель на Mitsubishi ASH двигался со стороны хутора Сахарный по ул. Ленина в Краснослободске в сторону ул. Мелиораторов. Напротив дома № 180/2 по ул. Ленина при повороте налево водитель не уступил дорогу и столкнулся на встречке с «Нивой», которой управлял 44-летний мужчина. 

– В результате столкновения «Ниву» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Camry под управлением 38-летней водителя, – пояснили в ведомстве. – После этого произошло отсоединение багажника у автомобиля Toyota Camry, который отлетел на двигавшийся рядом автомобиль Volkswagen.


В результате ДТП водители автомобилей «Нива» и Toyota  доставлены в больницу

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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