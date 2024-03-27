



Стали известны подробности массового ДТП, произошедшего сегодня, 27 марта, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, в результате которого по направлению в Волгоград образовалась 6-километровая пробка. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в аварии пострадали 4 легковых автомобиля.

По предварительной информации, 49-летний водитель на Mitsubishi ASH двигался со стороны хутора Сахарный по ул. Ленина в Краснослободске в сторону ул. Мелиораторов. Напротив дома № 180/2 по ул. Ленина при повороте налево водитель не уступил дорогу и столкнулся на встречке с «Нивой», которой управлял 44-летний мужчина.

– В результате столкновения «Ниву» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Camry под управлением 38-летней водителя, – пояснили в ведомстве. – После этого произошло отсоединение багажника у автомобиля Toyota Camry, который отлетел на двигавшийся рядом автомобиль Volkswagen.





В результате ДТП водители автомобилей «Нива» и Toyota доставлены в больницу



Фото ГУ МВД России по Волгоградской области