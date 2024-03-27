Общество

Шестикилометровая пробка на трассе Волгоград – Волжский образовалась из-за ДТП

Общество 27.03.2024 12:39
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27.03.2024 12:39


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области 27 марта на дороге Волгоград – Волжский из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась шестикилометровая пробка.  

По сообщению волгоградцев, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе путепровода через ерик Судомойка. Водители сообщают о трех искореженных машинах. На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы. Движение транспорта на данному участке затруднено. 

Протяженность транспортного затора в сторону Волгограда составляет более шести километров, длина пробки в обратном направлении – три с лишним километра. 

Обстоятельства ДТП ИА «Высота 102» уточняет в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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