Райцентр Волгоградской области второй день остается без воды

Происшествия 27.03.2024 08:33
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27.03.2024 08:33
Рабочий поселок Елань второй день частично остается без воды. Как сообщили V102.RU в администрации района Волгоградской области, об отключении ресурса из-за аварии на водоводе стало известно накануне утром. Власти планировали устранить течь в течение дня, однако сообщили о продлении работ.Из-за коммунальной аварии без воды остаются дома на улицах Советская, Ленинская, Революционная, Киквидзе, Батырева, Красная, Московская, а также в переулках Светлый, Веселый. Жители обезвоженных улиц обеспечены технической водой, заверили в администрации.
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