Расследования

СКР опубликовал видео завалов сгоревшего зала в «Крокусе»

Расследования 23.03.2024 15:33
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23.03.2024 15:33


Следственный комитет России опубликовал видео того, что осталось от концертного зала «Крокус Сити Холл» после теракта. Как сообщает V102.RU, на кадрах видны масштабы произошедшего здесь пожара с последующим обрушением крыши.

В настоящее время идет разбор завалов. При этом присутствуют и следователи, которые выполняют свою работу – все документируют и изучают.

Так, в результате разбора рухнувших конструкций были обнаружены еще тела погибших. 

- Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек, - уточнили в СКР.

Напомним, что спецслужбы задержали 11 человек, среди которых есть непосредственные исполнители теракта. С ними проводятся следственные действия.

Видео, фото: Следком / t.me

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