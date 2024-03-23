Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 участников теракта в «Крокусе»

Спецслужбы задержали 11 участников террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом, как передает V102.RU, сообщает сайт Кремля.

- Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле», - говорится в официальном сообщении. - Александр Бортников также информировал Президента о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт.

В свою очередь в Следственно комитете России заявили, что четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт, задержаны спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Следователи СКР приступили к работе с ними.

Напомним, что по последним данным в теракте погибли 93 человека и свыше 100 пострадали.

Фото: СК РФ