



В Волгограде глава города Владимир Марченко выразил соболезнования родным и близким погибших мирных жителей в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Пресс-служба мэрии в свою очередь сообщила о мерах, которые к этому часу приняты на территории областного центра.

– По поручению мэра в городе усилены меры безопасности на объектах жизнедеятельности, транспорта, ЖКХ и других, – пояснили в горадмине. – Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Все развлекательные мероприятия, запланированные муниципалитетом на ближайшие дни, отменены.

Развлечения также отменены в городе-спутнике Волгограда Волжском.

По информации администрации Волгоградской области, в регионе будут комплексно усилены меры безопасности в связи с терактом в Красногорске.

Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров находится этой на рабочем месте.