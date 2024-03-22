В Волгограде усилят меры безопасности после теракта в Красногорске





В Волгоградской области после теракта в «Крокус Сити Холл» в Красногорске будут усилены меры безопасности. Информация об этом прозвучала на оперативном совещании с руководителями правоохранительных структур, которое провел глава региона Андрей Бочаров.

Как сообщает ИА «Высота 102», участники совещания обсудили вопросы усиления мер безопасности и антитеррористической защищенности жителей Волгоградской области, систем жизнеобеспечения инфраструктуры, промышленно-производственных, социальных объектов и территории региона.

– По итогам оперативного совещания приняты дополнительные решения по усилению комплексной безопасности жителей Волгоградской области, – сообщили информагентству в обладмине.

В результате теракта в Московской области погибли более 40 человек. Около 100 ранены.

По факту теракта в «Крокус Сити Холле» ГСУ СК России возбуждено уголовное дело.

– По факту происшествия в концертном зале "Крокус Сити Холл" Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России, – сообщили в пресс-центре СК России.