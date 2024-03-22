Защитник «Ротора» покинул клуб, отыграв один матч





Волгоградский «Ротор» сегодня, 22 марта, объявил о расторжении контракта с защитником Бексултаном Шамши по взаимному согласию сторон, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба. Волгоградский «Ротор» сегодня, 22 марта, объявил о расторжении контракта с защитником Бексултаном Шамши по взаимному согласию сторон, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

23-летний футболист из Казахстана перешел в «Ротор» в январе нынешнего года. Игрок успел провести за сине-голубых один официальный матч против московского «Велеса» 10 марта, который завершился победой волгоградцев со счетом 2:1. Шамши вышел в стартовом составе, успел получить желтую карточку и был заменен в перерыве.Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым», Шамши пригласил в «Ротор» главный тренер Сергей Попков, с которым они, как и с двумя другими «зимними» новичками Никитой Чагровым и Русланом Боловым, успели совместно поработать в казахстанском «Окжептесе». Также Сергей Ильев поделился инсайдом, что после последнего ничейного матча с «Муромом» на Волгоград Арене (1:1) состоялась встреча команды с президентом Федерации футбола Волгоградской области Михаилом Шабуниным, на которой руководитель региональной организации сообщил спортсменам, что они могут покинуть клуб, если у них нет желания выступать за волгоградский клуб.Напомним, «Ротор» в трех первых турах во Второй лиге «золотой» группы набрал четыре очка и идет на шестом месте. В следующем матче сине-голубые 24 марта на выезде встретятся с «Челябинском».Фото: СК «Ротор» VK.com