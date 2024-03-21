Для управления потоками пациентов в онкодиспансере Волгограда внедрили умную систему





В Волгограде с марта текущего года на базе онкологического диспансера приступил к работе современный центр логистики пациентов, персонала и посетителей. В новом одноэтажном здании создали интеллектуальную систему управления потоками, благодаря чему удалось сократить очереди на прием к специалистам.

– В бюро выдают персонализированные пропуска в соответствии с целями визита, приоритетное внимание уделяется детям и инвалидам. Созданы комфортные условия для тех, кто прибыл издалека. Это особенно важно для селян и иногородних. Также открыт пункт приема передач, работает инфомат, – сообщили 20 марта в администрации Волгоградской области. – Пропускная мощность центра логистики составляет 3,5 - 4 тыс. человек в сутки. По сути, в онкоцентре создано приемное отделение нового формата. Такая служба позволит дальше развивать инфраструктуру и весь комплекс в целом.

Сегодня, 21 марта, с новыми возможностями онкологического диспансера ознакомился в ходе рабочей поездки глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Он поставил задачу продумать создание подобных современных центров пропусков во всех крупных лечебных учреждения региона. И в первую очередь там, куда приезжают жители других регионов.

Еще один объект, который сегодня в завершенном виде продемонстрировали губернатору, – отделение радионуклидной терапии и диагностики в отдельном двухэтажном здании. В данном ПЭТ-центре установлен модуль «чистые помещения», а также третий по счету аппарат однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Кроме этого, для центра приобретены МРТ и гамма-камера, спецоборудование для приготовления фармпрепаратов. А выявлять заболевания на ранних стадиях здесь помогает аппарат ОФЭКТ, который показывает структурные отклонения в тканях на этапе зарождения болезни.

– На развитие онкослужбы мы направили порядка 8 млрд рублей, – сообщил в ходе поездки Андрей Бочаров, – и мы удовлетворены результатами. Впереди – создание ПЭТ/КТ-центра с производством радиофармпрепаратов. Проект будет завершен к концу года, и рассчитываем, что в следующем году приступим к его созданию. Это будет завершающий этап по созданию современной онкослужбы на территории Волгоградской области.

Также он привел данные о том, что за пять лет в ЦАОПах Волгоградской области прошли обследование около 315 тысяч человек.

– Только за 2023 год – 105 тысяч, – сказал глава региона. – Это те обследования, которые вряд ли когда-либо люди смогли провести без диагностических центров. Из 315 тыс. человек — у 55 тыс. выявлены различные заболевания, из них 12 тыс. – именно злокачественных новообразований.