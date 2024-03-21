Расследования

Бросившую дымовую шашку волгоградку осудят за срыв выборов

Расследования 21.03.2024 11:14
0
21.03.2024 11:14


В Ворошиловском районном суде Волгограда 25 марта рассмотрят административный материал в отношении 76-летней пенсионерки, которая по указке украинских мошенников бросила дымовую шашку на участке для голосования, сообщает V102.RU.  



Из протокола об административном правонарушении следует, что 15 марта 2024 года Галина Е., находясь на одном из избирательных участков в Ворошиловском районе подожгла дымовую шашку в кабине для голосования, что повлекло приостановление работы участковой избирательной комиссии, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Административный материал поступил на судебный участок № 76 Ворошиловского судебного района. 

Напомним, по данным «Высоты 102», инцидент произошел во второй половине первого дня голосования на выборах президента. Собеседник из Украины убедил пенсионерку в том, что ей окажут содействие в погашении банковской задолженности взамен на поджог дымовой шашки в кабине для голосования. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.03.2024 14:07
Расследования 21.03.2024 14:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.03.2024 12:47
Расследования 21.03.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.03.2024 12:41
Расследования 21.03.2024 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.03.2024 12:18
Расследования 21.03.2024 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.03.2024 11:08
Расследования 21.03.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.03.2024 10:46
Расследования 21.03.2024 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.03.2024 09:01
Расследования 21.03.2024 09:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2024 17:57
Расследования 20.03.2024 17:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2024 11:15
Расследования 20.03.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2024 10:12
Расследования 20.03.2024 10:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2024 06:28
Расследования 20.03.2024 06:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.03.2024 18:55
Расследования 19.03.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.03.2024 17:07
Расследования 19.03.2024 17:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.03.2024 16:51
Расследования 19.03.2024 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.03.2024 13:58
Расследования 19.03.2024 13:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:06
В Волгограде нашли решение проблемы с нехваткой онкологовСмотреть фотографии
14:07
А сам весь в белом. Хозяин аквапарка Газарян в суде обличал СК, адвоката и отца погибшего мальчикаСмотреть фотографии
13:22
Для управления потоками пациентов в онкодиспансере Волгограда внедрили умную системуСмотреть фотографии
13:06
Росприроднадзор запретил саратовскому МУП травить Волгу нечистотамиСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде заблокировали сайты с услугами по отмыву наличныхСмотреть фотографии
12:41
Вызвал убийцу на дом. Опубликовано видео из квартиры жестоко зарезанного волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Сборщика мебели обязали выплатить 25 млн рублей за сгоревший дотла цех в ВолжскомСмотреть фотографии
12:10
В Саратовской области мужчина 16 лет считался мертвым, но все-таки «воскрес»Смотреть фотографии
12:00
«Торчал из земли»: в Волгоградской области собачник нашел артиллерийский снарядСмотреть фотографии
11:30
Дело блогера Алены Агафоновой в Волгограде могут рассмотреть в особом порядкеСмотреть фотографии
11:14
Бросившую дымовую шашку волгоградку осудят за срыв выборовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Экс-начальница отделения Почты России за месяц вынесла 753 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом посиделки с безработным обернулись кровавой бойнейСмотреть фотографии
10:45
В Елани Волгоградской области из-за аварии на водозаборе на сутки ввели режим ЧССмотреть фотографии
10:41
На ул. Николая Отрады в Волгограде оперативно заменят участок теплосетиСмотреть фотографии
10:21
Провалившегося под лед рыбака вторые сутки ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
«Красный Октябрь» взял золото в региональном турнире по мини-футболуСмотреть фотографии
09:23
Волгоградцам рассказали о морозных ночах на выходныхСмотреть фотографии
09:01
УФСБ: задержан волгоградец, причастный к крупным поставкам наркотиков в регионСмотреть фотографииCмотреть видео
07:40
На ручнике? В Волгоградской области застыли цены на дизель и бензинСмотреть фотографии
06:51
«Предложили еще помолиться»: в новой больнице под Волгоградом не нашлось лекарств для 84-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
21:33
«Динамо-Синара» разгромило клуб из МайкопаСмотреть фотографии
21:02
Кто ищет, тот всегда найдет: Волгоградстат отрапортовал о снижении цен на куриные яйцаСмотреть фотографии
20:20
Приставы в Волгограде выявили фальшивый исполлист на 26 млн рублейСмотреть фотографии
19:37
В центре Городища на месте снесенного 22-летнего недостроя появилось болотоСмотреть фотографии
19:05
Уровень воды в Волге поднялся в районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:38
В больнице №25 Волгограда откроют урологическое отделениеСмотреть фотографии
18:03
Реконструкцию ЦУМа в Волгограде доверили проверенной компанииСмотреть фотографии
17:57
Самые меткие стрелки из боевого оружия съехались в ВолгоградСмотреть фотографии
17:48
С дорог в Волгограде после зимы начали счищать грязевые наростыСмотреть фотографии
 