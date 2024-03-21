Бросившую дымовую шашку волгоградку осудят за срыв выборов

В Ворошиловском районном суде Волгограда 25 марта рассмотрят административный материал в отношении 76-летней пенсионерки, которая по указке украинских мошенников бросила дымовую шашку на участке для голосования, сообщает V102.RU.





— Из протокола об административном правонарушении следует, что 15 марта 2024 года Галина Е., находясь на одном из избирательных участков в Ворошиловском районе подожгла дымовую шашку в кабине для голосования, что повлекло приостановление работы участковой избирательной комиссии, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Административный материал поступил на судебный участок № 76 Ворошиловского судебного района.

Напомним, по данным «Высоты 102», инцидент произошел во второй половине первого дня голосования на выборах президента. Собеседник из Украины убедил пенсионерку в том, что ей окажут содействие в погашении банковской задолженности взамен на поджог дымовой шашки в кабине для голосования.