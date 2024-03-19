Волгоградца осудили за «минирование» сауны из-за любви к уборщице

Тракторозаводский районный суд признал виновным 37-летнего жителя Волгограда Сергея М. в заведомо ложном сообщении о теракте в сауне и умышленном поджоге имущества своей сожительницы, сообщает V102.RU.

— Судом фигуранту дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Приговор вступил в законную силу.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Мужчина полностью признал вину.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2023 года Сергей М. позвонил по номеру экстренных служб «112» и сообщил о взрывном устройстве, заложенном в сауне в Краснооктябрьском районе, где трудилась его сожительница. При проведении ОРМ признаков подготовки теракта не обнаружено. Сообщение оказалось ложным.

В тот же день осужденный пришел домой к своей спутнице в СНТ «Дзержинец» в Тракторозаводском районе, где поджег диван. Убедившись, что огонь охватил весь дом, мужчина сбежал. В результате дом и имущество оказалось полностью уничтоженными. Ущерб составил 276 000 рублей.

В своих показаниях мужчина признался, что совершил поджог и ложное сообщение о теракте из-за большой любви. Он хотел, чтобы его сожительницу уволили с работы и их конфликты прекратились.

По сведениям «Высоты 102», любовница осужденного мужчины числилась уборщицей в сауне «ТелоГрейка» в Краснооктябрьском районе. Осужденный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство, поджог и угрозы убийством.

Напомним, что волгоградца в бегах осудили за сообщение о взрыве Крымского моста. Подсудимый находился в розыске около двух лет.

Фото: архив ИА «Высота 102»