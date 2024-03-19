







Следователями Жирновского района по материалам УФСБ России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней начальницы районного отдела службы судебных приставов и ее 36-летнего подельника. Оба подозреваются в мошенничестве в крупном размере и служебном подлоге.





По версии следствия, женщина, используя свое служебное положение, предложила знакомому номинально трудоустроиться водителем в райотдел и пообещала за это ежемесячное вознаграждение в размере 6 тыс. рублей. Оставшиеся с зарплаты деньги она клала в собственный карман.





- В период с 2021 года по 2023 года водителю было выплачено более 500 тысяч рублей, которые мужчина передавал своей начальнице за вычетом причитавшейся ему суммы, - пояснили в следственном комитете. - В настоящее время следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.





Из открытых источников известно, что начальником районного отделения службы приставов Жирновского района являлась старший пристав Валентина Лукошкина.