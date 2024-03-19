К 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей приговорен в Волгоградской области бывший директор Жирновского психоневрологического интерната Александр Протасенко, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Жирновский районный суд Волгоградской области признал экс-директора психоневрологического интерната виновным по ч.ч. 1, 2, 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в том числе в значительном и крупном размере).

Установлено, что в период 2019 - 2021 годы он неоднократно получал взятки от предпринимателей за беспрепятственное заключение договоров поставок товаров и оказания услуг с возглавляемым госучреждением. Общая сумма полученных таким образом средств составила почти 3 миллиона рублей.

Вину Протасенко не признал.

Решением суда он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях сроком на 9 лет. Также по приговору суда у него конфискованы полученные в качестве взяток денежные средства на сумму почти 3 миллиона рублей. Для этого наложен арест на имущество Протасенко - два автомобиля и квартиру в Волгограде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как ранее сообщало информагентство, Жирновский психоневрологический интернат стали сотрясать коррупционные скандалы в ноябре 2021 года. Тогда по подозрению в получении взятки и посредничестве при этом были задержаны директор госучреждения и главный бухгалтер.

Также на Протасенко жаловались бывшие постояльцы учреждения. Обвинения касались доступа к финансам проживающих в интернате инвалидов и периодического направления недовольных постояльцев в психиатрическую больницу. Тогда директор все обвинения отрицал и называл их клеветой.

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