Происшествия

В Городище 42-летний мужчина погиб во время пожара

Происшествия 19.03.2024 09:46
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19.03.2024 09:46

18 марта в Городище Волгоградской области по адресу ул. Спортивная, д. 15 произошёл пожар. В огне погиб 42-летний мужчина, а 56-летняя жительница той же квартиры была госпитализирована в больницу.

- В 00:16 в одной из квартир р. п. Городище произошло возгорание вещей на площади 25 кв. метров. Во время работы пожарного расчёта обнаружен труп мужчины 1982 года рождения. Проживающая с ним женщина 1968 года рождения была эвакуирована из здания. Ей специалисты оказали первую помощь и госпитализировали с признаками отравления угарными газами в ГКБ СМП № 25 города Волгограда, - рассказали ИА «Высота 102» в экстренных службах.

Отметим, по информации местных жителей, погибший злоупотреблял спиртными напитками.

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