Путин с большим отрывом лидирует на выборах президента России

Владимир Путин с большим отрывом от других кандидатов лидирует на выборах президента России. По данным ЦИК, после обработки 50,56% протоколов он набирает 87,33%.

На втором месте Николай Харитонов (КПРФ) - 4,12% голосов. За ним следует Владислав Даванков (партия «Новые люди») - 4,01% и Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,11%.

В ЦИК отмечают, что выборы прошли при высокой явке.

Так, в Волгоградской области по состоянию на 18.00 явка составила 77,40%.

После закрытия избирательных участков губернатор Волгоградской области совершил рабочую поездку в Штаб общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина в Волгограде, где поблагодарил всех за активную работу.





Андрей Бочаров также поблагодарил штабы всех кандидатов, участвующих в выборах за активную гражданскую и патриотическую позицию.

Фото: ЦИК РФ / администрация Волгоградской области