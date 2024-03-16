Экономика

Волгоградцев оглушили, накормили и побили в честь Масленицы: видеорепортаж «Высоты 102»

Экономика 16.03.2024 19:35
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16.03.2024 19:35

В Центральном парке культуры и отдыха сегодня, 16 марта, покоряли масленичный столб в надежде на петуха, перетягивали канат и тягали гири, ели блины, пили чай и, в конце концов, самые отчаянные сошлись стенка на стенку. 

Организаторы отмечают, что в парке организованы более 35 интерактивных и гастрономических площадок. Обещают 10 тысяч блинов и тонну шашлыка. 



Но прежде чем вкусить праздник, нужно было пройти ряд испытаний. Первый экзамен — на стойкость. Молодые люди и девушки садились в спортивного вида автомобили, где им включали басы на полную мощность.

Слегка оглушенные подростки переходили к масленичному столбу, где всякий желающий мог добраться до петуха в прямом и переносном смысле. На самой верхушке бревна ловкачей ждала фигурка самца курицы, до которой нужно было добраться за 10 секунд. Взял свое 16-летний парень, который умудрился доползти наверх за рекордные восемь секунд. В итоге победитель отказался от яркой птицы, которая ожидала его на земле в клетке в качестве приза в пользу жареного мяса. 

Вскоре в воздухе замелькали шлемы и перчатки. Десятки молодых людей с азартом и выкриками «один за всех и все за одного» шли стенка на стенку. В кулачном бою каждый получил то, что искал. Кто-то растирал ушибленные уши и носы, пока другие трогали руками разбитые брови. В этот раз никто не оказался на земле в нокдауне, что уже радовало. 

Напомним, что завтра в ЦПКиО обещают сжечь восьмиметровое чучело Масленицы в крансом сарафане и солохе вместо кокошника. Волгоградский кондитер Алексей Щербаков приготовит леденец массой около 350 килограммов. А вот в двух муниципалитетах региона 17 марта ограничат продажу алкоголя вблизи общественных мест, где будут праздновать Масленицу.

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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