Ай да Масленица! В Волгограде 8-метровой кукле приделали голову и нарядили в красное

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде завершается монтаж 8-метровой куклы, которой предстоит сгореть в эти выходные на Масленицу. Как сообщает V102.RU, чучелу уже приделали голову и начали наряжать.





Примечательно, что в этом году Масленицу решить сделать яркой. Привычный наряд в пастельных тонах решили освежить красным, а кокошник заменили повязкой - солохой. Также у чучела Масленицы в этом году, как и в прошлом не будет лица.





Ранее деревянный каркас чучела от души набили соломой и хвойными ветками, которые остались еще с новогодних праздников. В целях безопасности площадку с Масленицей засыпали песком и огородили от зрителей сеткой-забором.

Напомним, что самую высокую Масленицу в 14 метров устанавливали в Волгограде в 2020 году. Традиционно ее наряжали в платье пастельных тонов и русский кокошник. В связи с пандемией ковида в 2021 году наряд чучела, которое было 12 метров в высоту, дополнили медицинской маской. В 2022 году из-за сложной эпидемиологической ситуации власти отказались от празднования Масленицы. В 2023 году к традиции вернулись, но поменялась площадка празднования и рост чучела. Второй год подряд Масленицу возводят в ЦПКиО высотой 8 метров. Праздник символизирует проводы зимы и встречу весны.





Праздновать Масленицу в Волгограде будут два дня. 16 и 17 марта в ЦПКиО подготовлена обширная программа.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU