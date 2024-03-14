Общество

Идет на рекорд: волгоградский кондитер сварит двухметровый леденец

Общество 14.03.2024 13:26
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14.03.2024 13:26


Сладкое лакомство весом порядка 350 килограммов приготовит волгоградский кондитер Алексей Щербаков к празднованию Масленицы. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, леденец, выполненный в виде традиционной фигуры «Петушок», волгоградцы смогут увидеть во время гуляний в ЦПКиО 17 марта.
Конфета ручной работы в высоту будет достигать порядка двух метров, в ширину 1,3 метра и толщиной около 17 сантиметров. Кондитер приступит к изготовлению изделия уже в ближайшее время – ведь до праздничных гуляний остается всего ничего. 
Чтобы такое изделие удержалось на ветру, его закрепят специальными механизмами, общий вес которых достигает 1,5 тонны. 
Отметим, что на данный момент самым большим традиционным леденцом в виде петуха в России считается конфета, приготовленная в 2012 году в Челябинске. Ее высота 153 см, а вес 233 килограмма.
Фото из архива V102.RU

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