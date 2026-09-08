В волгоградской школе открылась новая спортивная площадка





В дворе средней образовательной школы №75 Красноармейского района Волгограда состоялось открытие современной спортивной площадки. Проект реализован при поддержке компании «ЛУКОЙЛ» и банка ВТБ.

Новая площадка стала подарком школьникам к началу учебного года и дополнительным пространством для занятий спортом и активного отдыха. В ее открытии приняли участие представители администрации Волгоградской области, банка, партнеры проекта, руководство школы, учащиеся.

В рамках праздника сотрудники банка организовали мобильную консультационную точку. Гости мероприятия могли получить информацию об актуальных финансовых продуктах, возможностях для детей и молодежи, «Пушкинской карте», а также действующих предложениях.

Открытие спортивного объекта сопровождалось благоустройством школьной территории. Представители ВТБ, партнеры проекта, руководство школы и старшеклассники приняли участие в высадке деревьев. Новые насаждения дополнили пространство вокруг спортивной площадки и стали вкладом в дальнейшее благоустройство территории образовательного учреждения.

Для школьников организаторы подготовили праздничную программу. Ребята смогли первыми опробовать новое спортивное оборудование и универсальное футбольно-волейбольное поле, поучаствовать в спортивных флешмобах, все участники мероприятия получили сладкую вату.

– Поддержка проектов, которые создают для детей возможности заниматься спортом и проводить время с пользой, — важное направление нашей социальной работы. Новая площадка станет частью школьной жизни и, уверен, будет востребована не только на уроках физкультуры, но и во внеурочное время. Для нас важно быть партнером таких инициатив и вместе с представителями бизнеса и власти делать городскую среду более комфортной для семей, – отметил управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.