В Волгоградской области на Масленицу запретят алкоголь

Ограничения на продажу спиртного вводятся в Волгоградской области во время празднования Масленицы 17 марта. Как сообщает V102.RU, о запрете в этот день реализации алкогольной продукции уже заявили администрации Волжского и Камышина.

Власти этих городов руководствуются законом Волгоградской области от 15 марта 2019 17-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

Так, в Камышине народные гуляния пройдут на территории городского парка культуры и отдыха имени Комсомольцев - добровольцев. Соответственно спиртное в этом общественном месте продавать не будут.

В Волжском ограничения будут действовать с 10:00 до 13:00 по адресам:

- ул. О. Кошевого, в границах домов 2-18, 7-11;

- ул. Калинина, в границах домов 1-7;

- ул. Панфилова, в границах домов 4-10;

- ул. Чехова, в границах дома № 2.

С 11:00 до 15:00 по адресам:

- ул. Карла Маркса, в границах домов 15-47, 10-12;

- ул. Комсомольская, в границах домов 15-29, 18-24;

- пр. им. Ленина, в границах домов 18-30, 15-29;

- ул. Циолковского в границах домов 10-18, 13-17;

- б-р Профсоюзов, в границах домов 24-26;

- пр. Дружбы, в границах домов 1-2;

- ул. Мира, в границах домов 53, 54, 55, 57;

- ул. Александрова, в границах дома № 18;

- ул. Набережная, в границах домов 75-77 и 12л;

- ул. Ленина, в границах домов 76-86 и 75-97.

Продажу алкоголя ограничат и в других муниципалитетах вблизи общественных мест, где будут праздновать Масленицу.