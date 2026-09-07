



Сотрудники налоговой службы Волгоградской области продолжают выездные приемы граждан в мобильных офисах. С 22 по 25 сентября жители отдаленных населенных пунктов региона смогут получить консультации по налоговым вопросам, не выезжая в город, – прямо на базе местных МФЦ.

В течение четырех дней мобильные офисы УФНС будут работать в Октябрьском, Котельниковском, Клетском, Ольховском районах, а также в Волжском и нескольких районах Волгограда.

График работы мобильных офисов:

– 22 сентября (понедельник):

с 10:00 до 12:00 – МФЦ Октябрьского района (р.п. Октябрьский, ул. Дзержинского, 42);

с 13:00 до 15:00 – МФЦ Котельниковского района (г. Котельниково, ул. Ленина, 31).

– 23 сентября (вторник):

с 11:00 до 13:00 – МФЦ Клетского района (ст-ца Клетская, ул. Чистякова, 25).

– 24 сентября (среда):

с 09:00 до 11:00 – МФЦ Волжского (бул. Профсоюзов, 30);

с 14:00 до 17:00 – МФЦ Советского района Волгограда (ул. Даугавская, 4);

с 15:00 до 17:00 – МФЦ Дзержинского района Волгограда (пр. им. Жукова, 125).

25 сентября (четверг):

с 10:00 до 15:00 – МФЦ Ольховского района (с. Ольховка, ул. Комсомольская, 9);

с 15:30 до 16:30 – МФЦ Краснооктябрьского района Волгограда (ул. Богунская, 12).

Налоговые специалисты проконсультируют в офисах ФНС граждан по широкому кругу вопросов:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

уплата имущественных налогов;

порядок получения налоговых льгот и вычетов;

налог на профессиональный доход (для самозанятых);

нововведения 2026 года – единый документ учета.

Кроме того, сотрудники инспекции проверят наличие задолженности по налогам и при необходимости выдадут квитанции для ее оплаты. Все желающие смогут получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» и узнать о возможностях электронных сервисов ФНС России.