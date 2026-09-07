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Экономика

Волгоградская область закрепилась в первой тридцатке в рейтинге труда

Экономика 07.09.2026 11:02
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07.09.2026 11:02


Волгоградская область заняла 22-е место по итогам 2025 года в рейтинге регионов по ситуации на рынке труда. По данным экспертов РИА Рейтинг, значение рейтинговых баллов субъекта составило 75,17. При этом волгоградский регион по итогам 2024 года также располагался на 22-м месте со значением рейтингового балла 72,99. 

По сравнению с прошлогодними результатами, регионы-лидеры в основном сохранили свои позиции. Первые три места остались без изменений. Лидерами по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла было 97,57 и 93,26 соответственно. Третье место сохранила за собой Московская область с 91,59 балла.

Нижние позиции рейтинга занимают Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 40

Как отмечают эксперты, на российском рынке труда в целом сохраняются тенденции, характеризующиеся дефицитом кадров, высокой конкуренцией за рабочие места, продолжающимся ростом заработных плат и низкой безработицей. При этом общие тенденции определяются неоднородной ситуацией, складывающейся на рынках труда отдельных регионов.

Справка. При расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного региона. Возможный диапазон рейтингового балла от 100 — максимально возможное значение, до 1 — минимально возможное значение.


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