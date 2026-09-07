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Экономика

Большинство россиян назвали медведя символом силы духа и мудрости

Экономика 07.09.2026 14:26
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07.09.2026 14:26


Опрос книжного сервиса Литрес и банка ВТБ показал, что 79% россиян считают медведя главным символом силы духа и мудрости русского человека, а 60% – официальным символом страны.

Среди книг о природе и животных, которые респонденты запомнили лучше всего, лидирует повесть «Белый Бим Чёрное Ухо» Гавриила Троепольского – её назвали 14% опрошенных. На втором месте – «Умка» Юрия Яковлева (12%), на третьем – русская народная сказка «Три медведя» (11%). Замыкают пятёрку «Дядя Фёдор, пёс и кот» Эдуарда Успенского (9%) и сборник рассказов о животных Виктора Астафьева, Михаила Пришвина, Виталия Бианки, Константина Паустовского и Николая Сладкова (8%).

54% участников опроса считают, что книги о природе и животных помогают отвлечься и снизить уровень стресса. У 61% опрошенных есть дети. Среди них 46% регулярно читают ребёнку книги о природе и животных, ещё 40% делают это время от времени. По словам родителей, дети чаще всего любят «Дядю Фёдора, пса и кота» (16%), «Доктора Айболита» Корнея Чуковского (12%) и «Умку» (9%).

Исследование ВТБ и Третьяковской галереи было проведено в августе 2026 года. В нем приняли участие более 800 респондентов из разных регионов России.

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