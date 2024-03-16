«Волгоград мне многое дал»: Евгений Гомельский вспомнил, как начинал в «Динамо»





Приезд известного советского и российского тренера, олимпийского чемпиона 1992 года с женской сборной СНГ по баскетболу, 85-летнего Евгения Гомельского в Волгоград вызвал настоящий ажиотаж. На семинар, организованный Всероссийской федерацией баскетбола совместно с федерацией баскетбола Волгоградской области 14 марта, пришли и молодые игроки, и тренеры – пропустить такое событие спортсмены просто не могли. Еще бы – не каждый раз выдается такая уникальная возможность увидеть и услышать легендарного наставника, который является одним из четырех тренеров-членов Зала славы международной организации ФИБА из СССР и России наряду со своим старшим братом Александром, победившим на Олимпиаде-88 в Сеуле с мужской сборной, а также с Лидией Алексеевой и Владимиром Кондрашиным. Все эти важнейшие личности в истории нашего спорта приводили женскую и мужскую команды СССР к триумфу на Олимпийских играх в разное время. Приезд известного советского и российского тренера, олимпийского чемпиона 1992 года с женской сборной СНГ по баскетболу, 85-летнего Евгения Гомельского в Волгоград вызвал настоящий ажиотаж. На семинар, организованный Всероссийской федерацией баскетбола совместно с федерацией баскетбола Волгоградской области 14 марта, пришли и молодые игроки, и тренеры – пропустить такое событие спортсмены просто не могли. Еще бы – не каждый раз выдается такая уникальная возможность увидеть и услышать легендарного наставника, который является одним из четырех тренеров-членов Зала славы международной организации ФИБА из СССР и России наряду со своим старшим братом Александром, победившим на Олимпиаде-88 в Сеуле с мужской сборной, а также с Лидией Алексеевой и Владимиром Кондрашиным. Все эти важнейшие личности в истории нашего спорта приводили женскую и мужскую команды СССР к триумфу на Олимпийских играх в разное время.

Особенно приятно было услышать слова легендарного тренера, начинавшего свою карьеру c работы в детской спортивной школе и в профессиональном клубе «Динамо» в Волгограде, о городе-герое.- заявил он.Что еще говорил мэтр баскетбола?- цитата.- заявил Евгений Гомельский.- считает наставник.Евгений Гомельский раскрыл и секрет своего успеха как тренера.считает спикер.Гость высказал свое мнение и по проблеме оттока молодых талантов из регионов в крупные города, такие как, например, Москва и Санкт-Петербург., - заявил он.Не могли спросить участники семинара и мнение знаменитости по поводу нашумевшего фильма «Движение вверх». Евгений Гомельский не стал его скрывать.- откровенно высказался тренер.На прощание авторам вопросов Гомельский вручил небольшие персональные подарки и раздал автографы для всех желающих. А главным подарком стало совместное фото с мэтром баскетбола.