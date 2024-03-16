«Волгоград мне многое дал»: Евгений Гомельский вспомнил, как начинал в «Динамо»

- Вы должны понять, насколько для меня является святым этот город. Город, в котором я, может быть, не сразу, но состоялся как тренер. Волгоград дал мне очень и очень многое. Я самое основное хочу подчеркнуть — не было бы Сталинграда и Волгограда, не состоялся бы как тренер Гомельский, - заявил он.
Что еще говорил мэтр баскетбола?
- Первые шаги у каждого из нас очень важны. И важно окружение. Кто поможет, кто посоветует, кто успокоит, кто поддержит и кто не подставит? Так уж вышло, что я единственный тренер, по 20 лет проработавший c мужчинами и женщинами, но начинал я с юношами здесь, в Волгограде. Я всегда боялся, как бы не сказали моему старшему брату, какой у него бездарный брат, который мало, что может и мало, что понимает. Это было для меня определенным мерилом, как бы что ни было,- цитата.
- Я против слишком сильного давления на юных игроков, ведь в некоторых случаях дело доходило и до публичных оскорблений своих подопечных, направленных не на достижение результата, а на унижение личности. Для спортсменов важно получать поддержку от родных и близких для более сильной мотивации к занятию баскетболом и постоянного стремления к улучшению результатов, - заявил Евгений Гомельский.
- Игроки не должны быть эгоистами, надо прежде всего думать о команде и партнерах. Помимо спортивных качеств, надо смотреть на человеческие, чтобы избежать проблем в команде и испорченной атмосферы. Каждый тренер должен быть максимально внимательным к деталям и сконцентрированном на работе, а не на личных проблемах, что может привести к разрушенной дисциплине в коллективе, - считает наставник.
Евгений Гомельский раскрыл и секрет своего успеха как тренера.
- Нельзя все время быть жесткими или чересчур мягким. Всегда любой тренер должен уметь находить баланс в общении со своими подопечными для установления более тесного контакта с игроками, - считает спикер.
Гость высказал свое мнение и по проблеме оттока молодых талантов из регионов в крупные города, такие как, например, Москва и Санкт-Петербург.
- Это непростая ситуация и иногда объективные факторы не позволяют удерживать баскетболистов на местах, ведь в столичном и некоторых других регионах могут быть предложены более выгодные финансовые условия и перспектива роста даже юным баскетболистам, - заявил он.
Не могли спросить участники семинара и мнение знаменитости по поводу нашумевшего фильма «Движение вверх». Евгений Гомельский не стал его скрывать.
- Не все в фильме – достоверно и идеально. Некоторых эпизодов в жизни не было, - откровенно высказался тренер.
На прощание авторам вопросов Гомельский вручил небольшие персональные подарки и раздал автографы для всех желающих. А главным подарком стало совместное фото с мэтром баскетбола.
Фото: Спортивная школа олимпийского резерва № 2 Волгоград