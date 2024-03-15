Под Волгоградом арестовали водителя, укусившего за палец сотрудника ДПС

Под арест в Волгоградской области заключили автомобилиста, который укусил за палец сотрудника ДПС, остановившего его на маршруте патрулирования, передает V102.RU.

Как сообщили в Среднеахтубинском районном суде, мужчину отправили в СИЗО до 11 мая текущего года. Он подозревается в совершении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (ч.1 ст. 318 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

При вынесении меры пресечения суд учел, что мужчина не имеет постоянного места жительства и может скрыться от органов следствия и суда, продолжит заниматься преступной деятельностью.

В отношении задержанного проводится расследование.

Фото из архива ИА «Высота 102»